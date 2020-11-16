Минпромторг нарастил объём выпуска антибиотиков

https://static.news.ru/photo/19317abc-27f6-11eb-9cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли РФ значительно увеличило производство антибактериальных препаратов — в 35 раз в отдельных случаях.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с коронавирусом заявил, что ведомство контролирует наличие лекарств в аптеках страны совместно с Росздравнадзором.

По ряду международных непатентованных наименований, по антибактериальной терапии объёмы выпуска Минпромторгом увеличены более чем в 7 раз. <...> По некоторым препаратам, используемым ранее для других показаний, при расширении использования у пациентов с коронавиурсной инфекцией объёмы выпуска препаратов увеличились в 35 раз и более, — цитирует министра РИА Новости.

Представители аптечных сетей страны жалуются на нехватку антибиотиков, противовирусных средств и лекарств, используемых в лечении COVID-19, например, антикоагулянтов. Глава Минпромторга Денис Мантуров связал нехватку медицинских препаратов с загруженностью дистрибьюторов. По словам министра, лекарств в России производится достаточно.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от самолечения при коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru. Медик выделил антибиотики, напомнив, что они не действуют на вирусы.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07. Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.