Минпромторг: IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России

Шведская сеть IKEA прорабатывает возможности снова открыть магазины в России после переработки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента своей продукции, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передаёт ТАСС. Он добавил, что аналогичное шаги предпринимает компания Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).

Компании IKEA важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход. <...> То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен, — сказал Евтухов.

3 марта стало известно, что торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостанавливает деятельность в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании в Twitter. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Прокуратура также выдвинула предостережения прекратившим работу в России компаниям IKEA и OBI, находящимся в Подмосковье под иностранным контролем. Отмечается, что сотрудники прокуратуры также предупредили ряд компаний о недопущении дискриминации трудовых прав работников зарубежных фирм.