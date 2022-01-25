Минпромторг и Минфин прокомментировали введение минимальной цены на пиво

Минпромторг и Минфин прокомментировали введение минимальной цены на пивоМинпромторг и Минфин сочли преждевременным введение минимальной цены на пиво
Минпромторг РФ считает преждевременным вводить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво в России. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Минфин также считает эту меру преждевременной, так как это может привести к повышению цен, пишет РИА Новости.
По словам Кузнецова, введение минимальной розничной цены теоретически
Мы считаем, что сейчас рассматривать [введение МРЦ] было бы преждевременно, — сказал Кузнецов.
Ранее сообщалось, что увеличение акциза на крепкую алкогольную продукцию в России приведёт к росту цен уже в январе 2022 года. Водка и коньяк в ближайшие месяцы могут подорожать на 8–12%, российские вина — на 10–25%, импортная винная продукция — на 15–30%. Свою роль также сыграют инфляция, рост цен на сырьё и транспортные расходы. Меньше всего подорожает пиво: повышение составит один рубль и не является для отрасли неожиданным.