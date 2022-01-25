Минпромторг и Минфин прокомментировали введение минимальной цены на пиво

Минпромторг РФ считает преждевременным вводить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво в России. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Минфин также считает эту меру преждевременной, так как это может привести к повышению цен, пишет РИА Новости.

По словам Кузнецова, введение минимальной розничной цены теоретически должно повлиять на качество пивоваренной продукции и поставить барьер перед некачественной. Однако реальных подтверждений этому нет, а с учётом непростой ситуации с ценами последствия такого шага могут дестабилизировать ситуацию на рынке.

Мы считаем, что сейчас рассматривать [введение МРЦ] было бы преждевременно, — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что увеличение акциза на крепкую алкогольную продукцию в России приведёт к росту цен уже в январе 2022 года. Водка и коньяк в ближайшие месяцы могут подорожать на 8–12%, российские вина — на 10–25%, импортная винная продукция — на 15–30%. Свою роль также сыграют инфляция, рост цен на сырьё и транспортные расходы. Меньше всего подорожает пиво: повышение составит один рубль и не является для отрасли неожиданным.