Минпромторг: дефицит продуктов в России исключён

https://static.news.ru/photo/a986c050-79fd-11eb-8257-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Предпосылок для резкого изменения цен на продовольственные товары в России нет, также исключён дефицит продуктов в стране, считают в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Представитель Минпромторга заявил об отсутствии признаков дефицита в беседе с РИА Новости. Собеседник агентства подчеркнул, что у российского кабмина в арсенале достаточно инструментов, чтобы нужным образом отреагировать на проблемы, «если ситуация будет этого требовать».

В ведомстве также отметили, что Россия имеет диверсифицированную систему торговли.

Минпромторг России находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и ФАС, — добавили в Минпромторге.

Российское правительство в декабре 2020 года объявило о принятии комплекса мер в связи с ростом цен на ряд продовольственных товаров. Производители и ретейлеры заключили соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Возможно введение экспортной пошлины на масло, если цены производителей на этот продукт не снизятся.

С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт зерновых культур, с 15 февраля — экспортная пошлина для пшеницы. Российские власти окажут поддержку мукомолам, хлебопёкам и производителям сахара. Планка колебаний цен на социально значимые товары, при достижении которой возможна прямая регуляция цен, снижена с 30 до 10%.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться», передавал NEWS.ru.