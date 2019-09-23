Методику расчёта вредных выбросов автотранспорта в зависимости от загруженности дорог разрабатывает Министерство экологии и природных ресурсов РФ. Прежние нормативы действуют более 20 лет.
Настоящая методика предназначена для расчета величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от совокупности передвижных источников, движущихся по автомобильным дорогам, на территории, для которой проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, — говорится в тексте законопроекта, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.
Минприроды предлагает производить замеры выбросов в пиковые часы загрузки на дорогах с интенсивностью движения не менее 150-200 автомобилей в час.
Выбросы предполагается анализировать на концентрацию оксида углерода, оксидов азота NО, летучих органических соединений, диоксида серы, формальдегида, бензапирена, а также других взвешенных веществ.
Действующая методика определения автомобильных выбросов для сводных расчётов загрязнения воздуха в городах была утверждена в начале 1999 года. Из-за этого она «не учитывает произошедшее изменение классов автомобилей и видов топлива».
Создание новой методики расчёта обосновывается принятым Госдумой в июле 2019 года федеральным законом о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ.
Финансирование на разработку новой методики предусмотрено федеральным проектом «Чистый воздух».