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Методику расчёта вредных выбросов автотранспорта в зависимости от загруженности дорог разрабатывает Министерство экологии и природных ресурсов РФ. Прежние нормативы действуют более 20 лет.

Настоящая методика предназначена для расчета величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от совокупности передвижных источников, движущихся по автомобильным дорогам, на территории, для которой проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, — говорится в тексте законопроекта, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов .

Минприроды предлагает производить замеры выбросов в пиковые часы загрузки на дорогах с интенсивностью движения не менее 150-200 автомобилей в час.

Выбросы предполагается анализировать на концентрацию оксида углерода, оксидов азота NО, летучих органических соединений, диоксида серы, формальдегида, бензапирена, а также других взвешенных веществ.

Действующая методика определения автомобильных выбросов для сводных расчётов загрязнения воздуха в городах была утверждена в начале 1999 года. Из-за этого она «не учитывает произошедшее изменение классов автомобилей и видов топлива».

Создание новой методики расчёта обосновывается принятым Госдумой в июле 2019 года федеральным законом о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ.

Финансирование на разработку новой методики предусмотрено федеральным проектом «Чистый воздух».

Как писал News.ru, в мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минприроды законопроект. Он направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.