https://static.news.ru/photo/5b0ed85e-d869-11e9-82d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Методические указания для регионов по отлову бездомных и потерявшихся животных утвердило Минприроды РФ. Теперь документ обязывает проводить эту работу бережно и фиксировать любые действия соответствующих специалистов на видеокамеру.

Описаны требования к оснащению автотранспортных средств, используемых для транспортировки животных, указание на необходимость гуманного обращения с животными, использования способов и методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Постановление также вводит обязательство снимать на видео процесс возврата животного к месту прежнего обитания. Документ регулирует условия перевозки и сроки передачи животного в приюты с момента отлова.

Соответствующие нормы приняты для реализации Федерального закона от № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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