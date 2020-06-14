Минприроды просит ускорить принятие закона о нефтеразливах

https://static.news.ru/photo/329deba4-aedc-11ea-b97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В Минприроды выступили за ускорение принятия поправок в законодательство о нефтеразливах после ЧП в Норильске, где в результате аварии разлилось 20 тысяч тонн дизеля. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше, согласно которому все компании должны иметь план ликвидации нефтеразливов и финансовое обеспечение для ликвидации аварий, — цитирует его РИА Новости.

Поправки предлагаются в проект федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Сыщики считают, что Ринат Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.