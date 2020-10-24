Минприроды предложило ввести экзамены для желающих получить охотничий билет

Минприроды РФ подготовило законопроект о введении обязательных тестов на знание охотничьего минимума для получения разрешения на охоту. Он был внесён на рассмотрение в правительство 20 августа.
На сегодняшний день при получении охотничьего билета заявители просто подписываются под тем, что ознакомились с техникой безопасности и правилами ведения охоты. Введение тестирования может обеспечить повышение грамотности охотников и уменьшить число несчастных случаев,
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев отмечает, что получение охотничьего билета является обязательным условием для регистрации гладкоствольного огнестрельного оружия.
Это привело к огромному наплыву якобы охотников, а по сути — просто владельцев гладкоствольного оружия. И они могут решить в свободное время просто так пойти поохотиться, не зная ничего об охоте. Отсюда многие проблемы, в том числе пьяные выходки с применением оружия, — считает парламентарий.
В охотничий минимум, который придётся сдавать будущим охотникам, входит информация о технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием в условиях природы, основы оказания первой помощи, а также описание диких животных, так как каждый охотник должен уметь идентифицировать свою цель перед выстрелом.
Предложенный Минприроды законопроект получил поддержку ФАС, Росгвардии и Минэкономразвития, однако в Минфине подняли вопрос о том, как финансировать проведение подобных тестирований.
Так как выдачей охотничьих билетов занимаются региональные власти, то и обеспечение тестирований ляжет на местные бюджеты, отмечает глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды Андрей Филатов.
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума РФ на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект закона, который даёт право передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам в возрасте от 16 лет при наличии соответствующего разрешения.