Минприроды предложило ввести экзамены для желающих получить охотничий билет

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Минприроды РФ подготовило законопроект о введении обязательных тестов на знание охотничьего минимума для получения разрешения на охоту. Он был внесён на рассмотрение в правительство 20 августа.

На сегодняшний день при получении охотничьего билета заявители просто подписываются под тем, что ознакомились с техникой безопасности и правилами ведения охоты. Введение тестирования может обеспечить повышение грамотности охотников и уменьшить число несчастных случаев, пишет «Парламентская газета».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды​ Николай Валуев отмечает, что получение охотничьего билета является обязательным условием для регистрации гладкоствольного огнестрельного оружия.

Это привело к огромному наплыву якобы охотников, а по сути — просто владельцев гладкоствольного оружия. И они могут решить в свободное время просто так пойти поохотиться, не зная ничего об охоте. Отсюда многие проблемы, в том числе пьяные выходки с применением оружия, — считает парламентарий.

В охотничий минимум, который придётся сдавать будущим охотникам, входит информация о технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием в условиях природы, основы оказания первой помощи, а также описание диких животных, так как каждый охотник должен уметь идентифицировать свою цель перед выстрелом.

Предложенный Минприроды законопроект получил поддержку ФАС, Росгвардии и Минэкономразвития, однако в Минфине подняли вопрос о том, как финансировать проведение подобных тестирований.

Так как выдачей охотничьих билетов занимаются региональные власти, то и обеспечение тестирований ляжет на местные бюджеты, отмечает глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды​ Андрей Филатов.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума РФ на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект закона, который даёт право передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам в возрасте от 16 лет при наличии соответствующего разрешения.