Минприроды предложило увеличить штрафы за убийство редких водных животных

Минприроды России направило Правительству РФ предложение увеличить штрафы для установления ущерба, причинённого краснокнижным видам водных обитателей, передаёт Telegram-канал «Зелёный змий». По мнению ведомства, прежние тарифы не менялись более 20 лет и к настоящему времени не имеют веса.

По данным Telegram-канала, сильнее всего предлагается повысить размер штрафа за убийство китов. Так, ущерб в результате убийства гренландского и серого китов охотоморской популяции предлагается оценивать в 1,91 млн рублей, за истребление серого кита чукотско-калифорнийской популяции, гренландского кита баренцевоморской популяции, северного синего кита, а также северного финвала и сейвала ведомство предлагает взыскивать 1,43 млн.

Также таксы предлагается повысить за убийства других водных животных. В частности, за азовскую белугу предлагается взимать 826,5 тысячи рублей, убийство калуги зейско-буреинской популяции обойдётся в 807,7 тысячи, шипа, сахалинского и балтийского осетров — в 641,8 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Бурятии были задержаны более 40 браконьеров. У них конфисковали незаконно пойманную промысловую рыбу более чем на 12 млн рублей. Были изъяты более 1600 хвостов нерестового омуля весом 714 килограммов, рыболовные снасти, 17 лодок, сети длиной более 800 метров. Также была пресечена незаконная торговля рыбой в Улан-Удэ и прилегающих к Байкалу населённых пунктах.