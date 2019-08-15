https://static.news.ru/photo/96083b4e-bf50-11e9-96e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минприроды потребовало провести проверку мусорных полигонов в районе аэропорта Жуковский после аварийной посадки А-321.

В ведомстве отметили, что в настоящее время контрольно-надзорными функциями в этой части наделены власти Подмосковья, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что глава Минэкологии Московской области Дмитрий Куракин опроверг предположение, что причиной инцидента с А-321 могла стать свалка в районе аэропорта. Он пояснил, что ближайший к месту происшествия полигон был закрыт ещё в 2012 году, надёжно укрыт и не является местом большого скопления птиц, которые могли попасть в двигатель самолёта.