Минприроды откажется от 28 видов пластика к 2024 году

Министерство природы выступило с предложением отказаться от 28 видов товаров из пластика к 2024 году. Об этом сообщают «Известия».

Речь идёт об одноразовых пластиковых трубочках, тарелках, стаканах и приборах, крышках от стаканов, капсулах от кофе, ватных палочках, непрозрачных и цветных пластиковых бутылках, коробках и пачках для табачной продукции, упаковках для куриных и перепелиных яиц, а также нескольких видов пластиковых пакетов и сеток для овощей.

Ведомство предлагает заменить часть товаров более экологичными аналогами, например трубочки, приборы и ватные палочки предлагается изготавливать из бумаги, дерева или волокна растительного происхождения. При этом чиновники уточнили, что количество перерабатываемой упаковки должно вырасти с 10 до 85% за девять лет.

Ранее профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким заявил, что постепенное увеличение доли производства «голубого» водорода, предусмотренное в концепции развития водородной энергетики, отражает баланс имеющихся ресурсов в России, а истощение ресурсов газа для производства «голубого» водорода может стать дополнительным стимулом для развития производства «зелёного» водорода.