Россиянам рассказали о способе продлить срок службы электроники

Минприроды предложило определить, какую технику нельзя оставлять без запасных деталей. Как рассказал «Парламентской газете» глава ведомства Александр Козлов, это позволит людям не покупать каждый раз новые электронные устройства, а менять в старых сломавшиеся элементы.
По мнению чиновника, продление срока службы техники за счёт её ремонта
Козлов пояснил, что выбирая качественный товар, покупатели не будут думать, что из-за поломки его придётся менять. Кроме этого, при продлении сроков работы гаджетов сократятся объёмы отходов.
По его словам, в России ежегодно образуется около двух миллионов тонн электронных отходов. Это не самый большой показатель в мире. В частности, в Азии размер подобных отходов составляет 24,9 млн тонн в год.
Но проблема будет расти, если её не решать. При этом электронный мусор — это 2% всех отходов в мире, но 70% опасности, — заявил Козлов.
Министр обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с предложением разработать конкретный перечень товаров и для каждого прописать срок выпуска запасных частей. Она подержала идею и дала соответствующее поручение Минэкономразвития и Минпромторгу России.
Ранее российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. Глава организации Михаил Кацевман заявил, что проблема загрязнения городов не в самих материалах, а в безалаберности людей, которые не желают сортировать мусор. По его словам, сегодня в РФ можно переработать почти любой вид пластика, а на крайний случай можно прибегнуть к энергетической утилизации.