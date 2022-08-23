Миноискатели, оцепление: место прощания с убитой Дугиной взяли в кольцо Возле телецентра «Останкино», где прощаются с Дугиной, усилили меры безопасности

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Столичная полиция усилила меры безопасности возле телецентра «Останкино», где 23 августа проходит прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной, убитой в результате подрыва автомобиля три дня назад. Об этом сообщает находящийся на месте событий журналист NEWS.ru.

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии выставлены в оцепление по всему периметру телецентра, они находятся на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Въезжающие на территорию «Останкино» автомобили тщательно досматривают с помощью миноискателей. Начало гражданской панихиды запланировано на 10 часов утра. Первые желающие проститься с дочерью философа Александра Дугина уже начали собираться на подходе к телецентру.

Гибель Дарьи Дугиной потрясла весь мир, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал к проведению расследования случившейся трагедии. В ФСБ уже заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк.

Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии. По данным следствия, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Предполагается, что именно эта девушка следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая российскими силовиками Вовк не имеет отношения к подрыву автомобиля.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Российский лидер выразил соболезнования семье погибшей журналистки. Отец покойной Александр Дугин, на глазах которого произошла трагедия, был госпитализирован в одну из больниц. Накануне церемонии прощания политолог сделал первое заявление после смерти дочери. Философ подчеркнул, что девушку «подло, исподтишка убили враги России».

NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию прощания с Дарьей Дугиной в телецентре «Останкино».