В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской

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Отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, сообщает ТАСС. По его мнению, новая система высшего образования будет строиться с учетом накопленного опыта.

Речь не идет о возвращении к системе, которая была, условно, до 1991 года... Когда мы сейчас говорим о том, что Болонская система в прошлом, это означает, что мы говорим: «Ограничения, которые требовала эта система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой». Какой будет новая система, мы будем вместе с вами проектировать, — сказал Афанасьев.

Он напомнил, что советская система обрaзования работала в конкретных исторических обстоятельствах, котoрых сейчас нет: государственная экономика, государственный плaн, государственное распределение и так далее, изоляция полная от мира.

План Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова согласилась со словами секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который счел целесообразным отказ от Болонской системы образования в стране. По её словам, этот вопрос недавно обсуждался на больших парламентских фракционных слушаниях, на которых также присутствовали родительские сообщества, академики, профессора, директора школ и руководители разных центров.