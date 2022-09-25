Минобрнауки: студентов частных вузов в России могут мобилизовать

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Студентов, проходящих обучение в негосударственных (частных) вузах, могут призвать в ходе частичной мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России. Журналистам на горячей линии министерства рассказали, что на данный момент отсрочку от призыва имеют лишь студенты государственных университетов.

На данный момент Министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <...> Пока в указе президента написано, что (имеют отсрочку от призыва. — NEWS.ru) студенты только государственных образовательных организаций, — сообщил собеседник агентства.

Readovka, ссылаясь на горячую линию по вопросам мобилизации, сообщает, что те студенты, которые получают первое образование на очной форме в частных вузах, имеющих госаккредитацию, призываться в рамках частичной мобилизации не будут.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что жители региона, которых по ошибке мобилизовали и отправили в часть-формирователь, вернутся домой. По его словам, для дальнейшего исключения ошибок внесены изменения в алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, а документы стали проверяться более тщательно.