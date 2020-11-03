Эксперт усомнился в эффективности закона об ускоренном изъятии детей

https://static.news.ru/photo/ba9e439c-1db2-11eb-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимость принятия закона об ускоренном изъятии детей в опасных ситуациях вызывает сомнения, заявил член Экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Александр Гезалов. Он напомнил о действующих статьях 77 и 120 Семейного кодекса, касающихся подобных случаев.

Получается, что сейчас социальные службы будут отрезаны от этого процесса. А ведь у нас не только забрать можно или отобрать, но самое сложное — потом вернуть детей обратно в семью, — заявил представитель ведомства в эфире телеканала ОТР.

По его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы семьи не лишались детей, тем более по решению суда. Например, нужно работать с родителями в целях профилактики. Он отметил, что органы опеки не смогут грамотно действовать в таких ситуациях.

В некоторых странах Европы, например, в Швеции и Голландии, забрать детей из семьи могут из-за шлепка или подзатыльника со стороны родителей, отметила международный юрист Екатерина Духина.

Первое чтение законопроекта, разрешающего по решению суда изымать детей из семей в течение 24 часов, назначено на ноябрь. Речь идёт о случаях, в которых существует угроза жизни или здоровью ребёнка.

Законопроект о порядке изымания ребёнка при непосредственной угрозе его жизни может быть принят уже в 2020 году, первое чтение пройдёт 25 ноября, сообщила глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павел Пожигайло заявил, что в стране давно назрела необходимость в изменении Семейного кодекса. По его словам, законопроект о праве ребёнка на временное проживание с близкими родственниками в случае принятия поможет уберечь семьи от распада.