Минобрнауки РФ ожидает рост интереса к медицинским вузам на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/ae8b0502-af19-11ea-aa35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил с заявлением. По его словам, в этом году медицинские направления в университетах будут вызывать у абитуриентов наибольший интерес на фоне пандемии коронавируса.

Если говорить о специальностях и направлениях, то традиционно большой интерес к IT-направлениям и специальностям. В последние годы на педагогические направления и специальности рост и по среднему баллу ЕГЭ фиксируем, и по количеству тех, кто поступает. Я думаю, в этом году особый интерес будут вызывать медицинские направления подготовки, мы с вами понимаем, почему. Ну и классические юристы с экономистами — они всё ещё пользуются популярностью, — цитирует Фалькова ТАСС.

В этом году абитуриенты смогут подать заявление в университет ещё до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — с 20 июня. Документы будут принимать до 17 августа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки занятости для студентов. На это задание он отвёл срок до 1 октября 2020 года. Распоряжение поступило в Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруд и Минсельхоз.

Как писал ранее NEWS.ru, АНО «Россия — страна возможностей» ранее провела опрос и выяснила, что более половины выпускников из России хотели бы работать удалённо, но при этом иметь возможность посещать офис.