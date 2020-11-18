Минобрнауки прокомментировало сообщения об иске студентов МГУ

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Решение о перерасчёте для студентов платных отделений принимает не Минобрнауки, а непосредственное руководство МГУ имени М. В. Ломоносова, заявил замглавы ведомства Андрей Омельчук.

По его словам, влияние удалённой формы обучения на качество образования должен рассматривать сам университет. Данная тема относится к сфере гражданского права, отношений между вузами и учащимися.

Министерство такими полномочиями не наделено с точки зрения регулирования и оценки качества, — отметил Омельчук, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в период пандемии существенного «провала в знаниях» не произошло.

Дополнительно замминистра обратил внимание на тот факт, что на дистанционке растёт нагрузка на преподавателей. Поэтому говорить о том, что обучение в таком формате должно быть дешевле, неуместно.

Некоторое время назад появилась информация о том, что часть студентов-контрактников в МГУ собирается подать к учебному заведению коллективный иск и получить перерасчёт. Учащиеся считают, что переход на дистанционный режим сказался на качестве обучения.

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам денежных средств за оплату обучения, если лекции переведены из очного в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава эсеров Сергей Миронов.