Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Порталы с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, которые находятся на карантине из-за пандемии коронавируса, заработали в РФ. Сайты были запущены Минкомсвязью и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний.

На порталах все.онлайн и vseonline.online сведения сгруппированы по различным типам потребностей и жизненным ситуациям, включая заказ продуктов питания, обучение и медицинские консультации. В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС...