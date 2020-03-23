К оказанию помощи россиянам старше 60 лет, которые вынужденно находятся в самоизоляции, могут привлечь студентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
По его словам, уже разработан комплекс мер, направленных на воплощение этой идеи.
Таким образом, отметил он, удастся совместить аспекты занятости студентов и развития волонтёрского движения в стране.
Социально уязвимые группы — пожилые, многодетные, иностранные граждане и так далее — здесь, мне кажется, без грамотной организации волонтёрской работы нам не обойтись, —
цитируетФалькова ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения рекомендовало пожилым гражданам минимизировать контакты с окружающими и максимально ограничить выход из дома.
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