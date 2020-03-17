https://static.news.ru/photo/1a07de30-685d-11ea-8a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вступительные экзамены в вузы несмотря на пандемию коронавируса по-прежнему будут приниматься в очной форме. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

Отмечается, что ведомство готово расширить поддержку вузов для перехода на дистанционное обучение, но переводить вступительные экзамены в вузы на дистанционный формат пока не планируется.

Всё-таки вступительные испытания — это вторая половина июня. Давайте будем оптимистами, — цитирует ТАСС главу министерства Валерия Фалькова.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. При этом для того чтобы снять напряжение, ответить на вопросы от студентов и преподавателей, в ведомстве создали ситуационный центр.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено увеличить контрольные цифры приёма по гуманитарным направлениям в вузах. По его словам, инициатива ещё будет обсуждаться. В частности, расширение коснётся направлений «История» и «Археология».