Минобрнауки обязало вести видеотрансляцию защит диссертаций на «удалёнке»

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Минобрнауки России утвердило требования к защите диссертаций в удалённом режиме. В частности, в онлайн-мероприятии смогут участвовать не более двух третей членов диссертационного совета, помимо этого организаторов обязали вести аудио- и видеотрансляцию заседания. При технических сбоях защиту могут перенести. Соответствующий документ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

Кроме членов диссертационных советов и оппонентов к заседанию могут присоединиться участники, имеющие непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам. При этом соискатель учёной степени не сможет участвовать в обсуждении в дистанционном формате, говорится на официальном сайте Минобрнауки. Также организаторы должны будут обеспечить публичность проведения защиты, а также соответствующие технические условия для трансляций.

26 мая российский кабмин утвердил правила защиты диссертаций в удалённом режиме в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Предпринятые меры помогут государственной системе научной аттестации вести непрерывную работу на фоне ограничений, а также обеспечат защиту людей старшего возраста, работающих в диссертационных советах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выпускникам высших и средних учебных заведений необходимо помочь с трудоустройством в условиях кризиса. С таким предложением выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что специалистам без опыта и в более благоприятной ситуации было непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят профессиональные навыки и опыт, чем свежий диплом.