Минобрнауки обнародовало размер зарплаты пожаловавшейся Путину учёной

Госдума 10 февраля 2021 года приняла в третьем чтении проект закона, подразумевающего лишение свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием Интернета к употреблению наркотиков. Часть 2 статьи 230 УК РФ, предполагающая наказание за подобные деяния, дополнится новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет».

За совершение таких преступлений фигурантам, признанным виновными, смогут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо...