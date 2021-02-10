Минобрнауки обнародовало размер зарплаты пожаловавшейся Путину учёной

Средняя зарплата сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной, которая пожаловалась на низкую оплату труда учёных президенту Владимиру Путину, в 2020 году составила 44 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2020 год в ходе общения с главой государства на заседании Совета по науке и образованию рассказывала, что получает 25 тысяч рублей и что с начала 2021 года ей положена надбавка в шесть тысяч.