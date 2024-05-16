В Минобрнауки обещали не обесценивать дипломы бакалавриата Могилевский: упразднение бакалавриата не обесценит дипломы этой степени

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Исключение бакалавриата в новой системе высшего образования не создаст проблем для уже получивших дипломы этой степени, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, не будут обесценены дипломы тех, кто учится по этой программе сейчас. Он напомнил, что нововведение начнет действовать с 2025 года.

Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают. Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования, — сказал он.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что с 2025 года в России отменят понятие «бакалавр». По его словам, разделяться образование будет на высшее и высшее специализированное. При этом он добавил, что в университетах останется магистратура, однако будет «совершенно иной».

Как объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отмена бакалавриата нужна для возвращения к советской системе образования. Парламентарий подчеркнул, что в рамках этого также следует отменить ЕГЭ. По его мнению, такая система «натаскивает детей на шаблонное мышление».