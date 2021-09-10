В Минобрнауки высказались о переводе вузов на удалёнку

Все вузы России начали работу в очном формате. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что переводить их на дистанционную работу не планируется. Об этом сообщил ТАСС.

Афанасьев рассказал, что все вузы начали работу успешно, в очном режиме. Вспышки коронавируса нет, за показателями заболеваемости в университетской среде следят каждый день.

Он уточнил, что переводить университеты на удалённый формат не собираются.

Мы научились справляться с кризисами в этой части. Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают, — сказал Афанасьев.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что полный переход на дистанционное обучение в российских вузах невозможен, так как это снижает качество образования. При этом глава ведомства подчеркнул, что в целом он остался доволен тем, как российская система образования справилась с условиями, вызванными пандемией коронавируса.