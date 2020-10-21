Минобрнауки не планирует переводить студентов на удалёнку

https://static.news.ru/photo/4f4a1d52-13a6-11eb-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобрнауки не рассматривают идею полного перевода студентов на дистанционное обучение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил замглавы ведомства Пётр Кучеренко.

Эта идея нигде и никогда не обсуждалась — полного перевода, — цитирует его ТАСС.

Кучеренко отметил, что в России есть специфические заведения, где обучение построено в таком формате, но перевод всей системы высшего образования на удалёнку невозможен.

По данным на 21 октября, зафиксировано 15,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявили более 1,4 млн заболевших. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось почти на 11 тысяч человек и составляет 1,09 млн. В Роспотребнадзоре полагают, что на пике число новых заражённых за сутки может достичь 20 тысяч случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) начали сбор подписей под обращением к ректору Александру Безбородову, в котором требуют перевести все занятия в дистанционный формат. По их словам, за соблюдением в вузе масочного режима следят недостаточно, а в маленьких аудиториях невозможно соблюдать санитарную дистанцию.