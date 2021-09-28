Минобрнауки намерено обязать учёных отчитываться о зарубежных поездках

Сотрудники научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, должны будут сообщать в ведомство о любых зарубежных поездках в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями, а также с российскими компаниями, где среди владельцев есть иностранцы. Эти требования включены в проект «Правил учёта договоров о международном научно-техническом сотрудничестве». Для чего нужна подобная информация, неизвестно, пишет «Коммерсант».

Согласно действующим с 1997 года «Правилам учёта договоров о международно-техническом сотрудничестве», все государственные научные организации и учреждения обязаны сообщать министерству сведения о каждом договоре международного научно-технического сотрудничества гражданского назначения. Для этого разработана специальная учётная карта, которую необходимо отправлять в Научно-технический институт межотраслевой информации (НТИМИ).

Теперь Минобрнауки намерено обязать отчитываться таким образом не только научные организации, но и вузы, а также получать информацию о соглашениях с российскими научными и образовательными организациями, в уставном капитале которых присутствуют средства иностранных граждан и организаций. А в бланке карты учёта необходимо будет перечислить лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и участвующих в выполнении договора, и сообщить про планируемые выезды за рубеж, в том числе лиц, допущенных к государственной тайне. За непредставление или несвоевременное представление информации о выполняемых договорах руководителю организации будет грозить дисциплинарная ответственность.

В Минобрнауки не ответили на запрос о причинах изменения правил учёта. Советник директора НТИМИ Татьяна Вихлянова подтвердила, что институт много лет собирает и анализирует статистику международных научных договоров, но никаких репрессивных мер по итогам их работы никогда не было. Вице-президент РАН Алексей Хохлов отмечает, что в новых правилах речь идёт лишь о формальном учёте, а не о получении разрешения, поэтому особых проблем на этот счёт возникнуть не должно. Кроме того, многие университеты самостоятельно ведут учёт договоров с иностранными партнёрами: о таком учёте заявили в НИУ МЭИ и университете имени Баумана.



Нет никаких разрешительных мер, речь идёт только об учёте. Однако важно, что будет дальше НТИМИ делать с этой информацией, — заявил директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин.

При этом проректор по международным связям МГТУ имени Баумана Михаил Кузнецов признал, что объём документооборота неизбежно увеличится из-за требования отчитываться о договорах с российскими компаниями, учредителями которых являются иностранные граждане или компании. В свою очередь профессор РАН Артём Оганов выступил против подобных изменений, заявив, что учёные должны заниматься наукой, а не «отчитываться перед министерством о каждом своём шаге».

Ранее глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о новой системе учёта, которая объединит информацию о грантах, полученных на то или иное исследование. С помощью госпрограммы планируется создать комфортные условия для исследовательской работы и сделать науку привлекательной для молодых специалистов. Все средства на науку в стране планируется консолидировать в рамках единой новой программы научно-технологического развития, которая разрабатывается в настоящее время.