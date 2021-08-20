Минобрнауки хочет создать новую систему учёта грантов

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Известиям» о новой системе учёта, которая объединит информацию о грантах, полученных на то или иное исследование.

Мы себе такую задачу ставим. Хотим поместить на одну карту всех российских исследователей, чтобы понимать, чем они занимаются в разных городах, скажем, по смежной тематике или по одинаковой, — отметил министр.

По его словам, задача ведомства — с помощью госпрограммы создать комфортные условия для исследовательской работы и сделать науку привлекательной для молодых специалистов.

Фальков также добавил, что планируется консолидировать все средства на науку в стране в рамках одной новой программы научно-технологического развития, которая в настоящее время разрабатывается. Главное, по его мнению, видеть практические результаты исследований, чтобы получать новые конечные продукты: новые материалы, самолёты, автомобили, вакцины, препараты.

Ранее стало известно, что с началом учебного года в вузах России сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.