Минобрнауки хочет сохранить удалённую защиту диссертаций

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Министерство науки и высшего образования готово выйти с инициативой сохранить возможность дистанционной защиты диссертаций после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Я сейчас впервые озвучиваю это, если почувствую поддержку, то выйду с инициативой ходатайствовать перед правительством внести такой проект с тем, чтобы в постковидный период у нас были другие правила работы диссертационных советов, — цитирует РИА Новости Фалькова.

Во время общения с молодыми учёными он также отметил, что в условиях пандемии обнаружилось, что «качественную интеллектуальную коммуникацию» можно организовать дистанционно не только для членов диссертационных советов, но и для оппонентов.

Как писал NEWS.ru, в кабмине РФ поддержали законопроект о дистанционном образовании. Документ одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Его авторы — сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин — предложили передать Минпросвещения полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Такие же полномочия в сфере высшего образования по документу переходят к Минобрнауки. Изменения направлены на законодательное закрепление положения о разграничении полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования в части установления порядка применения электронного обучения.