Минобразования разрешило вузам перенести выпускные экзамены

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Судьи должны сразу оглашать окончательный приговор и не вносить в него никаких изменений после этого. Подобные нарушения могут стоить судье статуса. Об этом предупредили в ВС России.

Верховный суд опубликовал обзор судебной практики дисциплинарной коллегии, в котором привёл примеры вольного обращения судей с текстом приговора. В частности, в документе отмечается, что судья из Кабардино-Балкарии после оглашение приговора...