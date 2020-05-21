Минобразования разрешило вузам перенести выпускные экзамены

Высшие учебные заведения в России смогут перенести сроки экзаменов, которые нельзя провести онлайн, заявил министр образования и науки Валерий Фальков.
Принципиальное решение в этой части, поддержанное вузами, состоит в максимальном использовании онлайн-форматов. В случае, когда проведение экзаменов в дистанте объективно невозможно, университеты вправе принимать решения о переносе сроков, — цитирует Фалькова ТАСС.
Министр уточнил, что речь идёт о лабораторных практикумах в технических вузах.
Как писал NEWS.ru, школьный ЕГЭ стартует 29 июня во всех регионах. По словам президента Владимира Путина, его проведут только для поступающих в вузы. Остальные выпускники школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.
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