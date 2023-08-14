Минобороны России заказало автомобили в стиле «Безумного Макса» РИА Новости: Минобороны заказало автомобили «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс»

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Кадр из фильма «Безумный Макс»

Министерство обороны России заказало партию автомобилей «Тигр-М» в новейшем варианте «Безумный Макс», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его словам, бронемашины понадобились для охраны колонн боевой техники. Он отметил, что российское военное ведомство уже получило несколько рабочих образцов таких автомобилей.

В новой версии «Тигр-М» оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники, — подчеркнул собеседник агентства.

Бронеавтомобиль был впервые представлен на всеобщее обозрение в рамках форума «Армия-2023». Новая модификация машины «Тигр-М» оснащена дополнительными навесными бронелистами, а ее необычный вид схож с техникой из приключенческого боевика «Безумный Макс».

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, ускоряющий процедуру госзакупок для Министерства обороны РФ. Такие меры позволят исключить волокиту при закупке необходимой для проведения военной операции продукции, в особенности при малых закупках. Кроме того, новый закон позволит ведомству рассчитываться за поставки наличными.