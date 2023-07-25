Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России под командованием подполковника Андрея Буйлова взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны в ежедневном брифинге. Также ВС РФ перешли в контратаку в районе Серебрянского лесничества. Подразделения продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ.

В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение наших войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника, — сообщается в брифинге военного ведомства.

Также сообщалось, что на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». В Запорожской области российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24. Под Запорожьем были уничтожены склады с боеприпасами и топливом двух бригад ВСУ. В Житомирской области российские войска поразили арсеналы, где хранились вооружение и боеприпасы западного производства.