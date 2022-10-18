Минобороны ввело ограничение на призыв с одного предприятия РБК: Минобороны будет призывать не более 30% сотрудников одного предприятия

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Минобороны решило призывать из одной компании не более 30% сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на письмо начальника главного организационно-мобилизационного управления Евгения Бурдинского, направленное в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД). Президент профсоюза Сергей Ковалев, в свою очередь, предостерег от формального подхода при реализации этого ограничения.

Если это, условно, организация по производству пакетов, упаковки — это одно. А если 30 процентов убрать в авиакомпаниях — пилотов, либо <...> диспетчеров, то значит половину аэропортов придется закрыть, — заявил он.

Отмечается, что после объявления мобилизации профсоюз направил премьеру и главе Минтранса письма, в которых попросил предоставить отсрочки специалистам, занятых в обеспечении работы аэронавигационной системы страны. Минтранс направил просьбу о предоставлении брони в Минобороны.

1 октября российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. В постановлении говорится, что в Минцифры до начала ноября должны утвердить перечень видов деятельности в указанной сфере.

Также сообщалось, что IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации через «Госуслуги». Решение об отсрочке принимает комиссия Минобороны, не выдавая справок.