В Министерстве обороны России разработали новые правила набора граждан призывного возраста на срочную службу в армии.
Теперь сотрудники военкоматов смогут заводить учётную карту на молодого человека по месту проживания, в котором он может быть не зарегистрирован. Таким образом Минобороны устранит основной способ уклонения призывников от срочной службы.
С другой стороны, реализация указанных правил позволит поступить в высшее учебное заведение тем, кто ранее не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.
Выявлять «фактически проживающих» на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий, пишут «
Ранее News.ru писал о журналистке Марии Цветковой, которой прислали повестку в военкомат после задержания на митинге 27 июля. Доставивший повестку человек признался, что выполняет абсурдный приказ начальства.