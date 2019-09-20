https://static.news.ru/photo/f65073ce-db91-11e9-bee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В Министерстве обороны России разработали новые правила набора граждан призывного возраста на срочную службу в армии.

Теперь сотрудники военкоматов смогут заводить учётную карту на молодого человека по месту проживания, в котором он может быть не зарегистрирован. Таким образом Минобороны устранит основной способ уклонения призывников от срочной службы.

С другой стороны, реализация указанных правил позволит поступить в высшее учебное заведение тем, кто ранее не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

Выявлять «фактически проживающих» на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий, пишут « Известия ».

Ранее News.ru писал о журналистке Марии Цветковой, которой прислали повестку в военкомат после задержания на митинге 27 июля. Доставивший повестку человек признался, что выполняет абсурдный приказ начальства.