Минобороны судится с подрядчиком, ремонтировавшим «Адмирала Кузнецова»

Министерство обороны РФ подало иск к Центру судоремонта «Звёздочка». Ведомство требует взыскать с предприятия 981 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны, поступивший 11 января,
Центр судоремонта «Звёздочка» является одним из крупнейших исполнителей госконтрактов Минобороны. Предприятие занималось ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов». В декабре 2019-го, когда судно находилось в одном из цехов «Звёздочки», на авианосце произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, ещё 14 пострадали. Корабль после этого происшествия до сих пор не восстановили в полной мере. Передача авианосца в распоряжение Минобороны намечена на 2022 год. В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) оценивают ремонт судна после пожара в 300–350 млн рублей.
После инцидента с «Адмиралом Кузнецовым» в Минобороны решили создать центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Одной из его задач станет оптимизация типов плавсредств, состава их вооружения, а также совершенствование интегрированной системы боевого управления, писал NEWS.ru.