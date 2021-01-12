Минобороны судится с подрядчиком, ремонтировавшим «Адмирала Кузнецова»

https://static.news.ru/photo/34b50780-54cf-11eb-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dtpmurman/Global Look Press

Министерство обороны РФ подало иск к Центру судоремонта «Звёздочка». Ведомство требует взыскать с предприятия 981 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны, поступивший 11 января, сообщает телеканал «Царьград». Суть претензий ведомства не раскрывается.

Центр судоремонта «Звёздочка» является одним из крупнейших исполнителей госконтрактов Минобороны. Предприятие занималось ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов». В декабре 2019-го, когда судно находилось в одном из цехов «Звёздочки», на авианосце произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, ещё 14 пострадали. Корабль после этого происшествия до сих пор не восстановили в полной мере. Передача авианосца в распоряжение Минобороны намечена на 2022 год. В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) оценивают ремонт судна после пожара в 300–350 млн рублей.

После инцидента с «Адмиралом Кузнецовым» в Минобороны решили создать центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Одной из его задач станет оптимизация типов плавсредств, состава их вооружения, а также совершенствование интегрированной системы боевого управления, писал NEWS.ru.