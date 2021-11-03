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Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19

10:00, 05 ноября 2021
Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минобороны РФ создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в регионах, передаёт РИА Новости.

В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад, — сообщает агентство.

В состав бригад вошли реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты. Также в медицинских учреждениях ведомства развернуты 2,8 тысячи койко-мест, половина из них предназначена для гражданского населения.

Тем временем сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался за продление введённого в России режима нерабочих дней ещё на семь дней.

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