Минобороны создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Читайте нас в Google Новости

Минобороны РФ создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в регионах, передаёт РИА Новости.

В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад, — сообщает агентство.

В состав бригад вошли реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты. Также в медицинских учреждениях ведомства развернуты 2,8 тысячи койко-мест, половина из них предназначена для гражданского населения.

Тем временем сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался за продление введённого в России режима нерабочих дней ещё на семь дней.