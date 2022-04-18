Минобороны России впервые опубликовало данные погибших украинских военных

Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях украинской армии, нацгвардии и иностранных наёмников в ходе действий России на Украине. Как сообщается в Telegram-канале министерства, реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.

Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о потерях Национальной гвардии Украины взяты из реальных украинских документов и свидетельствуют о значительных потерях в том числе среди военнослужащих отряда специального назначения «Азов».

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские артиллеристы в течение прошедшей ночи нанесли удары по 315 объектам Вооружённых сил Украины. Он уточнил, что войска РФ поразили 18 вражеских пунктов управления, а также 22 пушечные батареи, 275 украинских опорных пунктов и районы скопления солдат.

Также в Министерстве обороны России заявили о том, что системы ПВО сбили два украинских истребителя Миг-29 в районе Изюма и один Су-25 под Авдеевкой. Кроме того, удары были нанесены по 11 беспилотникам.