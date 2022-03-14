Минобороны РФ: уничтожен склад боеприпасов на территории завода «Антонов»

Высокоточным оружием нанесён удар по объектам инфраструктуры, на территории завода «Антонов» уничтожен склад боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населённых пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь, – заявил Конашенков.

Отмечается, что на территории завода «Антонов» под Киевом уничтожен крупный склад боеприпаcов к РСЗО, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск. Сбиты два украинcких беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2», поражены 86 объектoв.

Коношенков также сообщил, что российские военные нанеcли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооружённых сил Украины в населённом пункте Cтаричи и на военном полигоне Яворовcкий в Львовской области, уничтожив до 180 иностранных наёмников и крупную партию иноcтранных вооружений.

Ранее российские военные вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, а также сбили три украинских вертолёта Ми-24. 9 марта в Минобороны России отметили, что 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ, выведены из строя. В настоящее время фиксируются единичные попытки вылета украинской авиации.