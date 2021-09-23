Минобороны России: самолёт А-50 не нарушал воздушного пространства Эстонии

Минобороны России опровергло заявление Эстонии о якобы имевшем место нарушении российским самолётом А-50 воздушного пространства этой страны. В ведомстве заявили ТАСС, что эстонские диспетчеры не предъявляли претензий к лётчикам во время перелёта.

22 сентября экипаж самолёта А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелёт с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером, — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что экипаж самолёта находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения. При этом они никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли.

В ведомстве подчеркнули, что полёт осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства — границы других государств не нарушались, что подтверждено средствами объективного контроля.

Ранее о перехвате российского военного самолёта Су-24 в международном воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от побережья Румынии заявили Королевские ВВС Великобритании.