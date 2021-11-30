Минобороны России предложило освободить военнослужащих от QR-кодов. Вместо цифровых пропусков предлагается использовать сертификат о вакцинации и военный билет. Соответствующий законопроект ведомство отправило на согласование в правительство, пишут «Известия». Правила также хотят распространить и на военных пенсионеров.

По данным Минобороны, личный состав российской армии на сегодня привит почти на 100%. К тому же предъявление QR-кодов предполагает необходимость пользоваться современными смартфонами с камерой, которые на территории практически любого военного объекта российской армии запрещены.

Как считают эксперты, решение отменить QR-код для военнослужащих связано с тем, что Минобороны старается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам.

С точки зрения сохранности персональных данных военнослужащих, информации об их месте жительства, принадлежности к вооружённым силам и т. д. эта идея здравая, — считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что от коронавируса привились 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала. По его словам, в ноябре повторную прививку сделали около 300 тысяч военных, и до конца года должны ревакцинироваться ещё около 253 тысяч человек.

Ранее система QR-кодов начала действовать в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и Сочи. Сертификаты о вакцинации вводятся для посещения ряда мест.