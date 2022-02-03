Минобороны России начало вакцинировать подростков от COVID

К массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от коронавируса приступило Минобороны России. В пресс-службе ведомства отметили, что учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет проходят иммунизацию отечественной вакциной для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны России приступили к массовой вакцинации воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц МО РФ, — сказано в пресс-релизе.

При этом отмечается, что вакцинация подростков проводится исключительно с согласия родителей. В сообщении пресс-службы сказано, что подросткам, которым исполнилось 15 лет, не нужно согласие опекунов, для этого подойдёт письменное согласие учащегося.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не смогла ответить, защитит ли иммунитет, выработанный организмом после заражения «омикроном», от «дельта»-штамма. По её словам, пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён.

Причина — в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл. По словам Поповой, изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя.