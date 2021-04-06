Минобороны РФ проверит боеготовность ракетных войск

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В более чем в 80 воинских частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проходят контрольные итоговые проверки, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, всего к проверкам в РВСН будет привлечено более 15 тысяч военнослужащих и около трёх тысяч единиц техники.

В ходе мероприятий ракетные полки, части обеспечения и охраны отработают действия по приведению в высшую степень боевой готовности, решат задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, а также отработают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты.

Цель контрольных проверок — оценка слаженности практических действий частей и подразделений, навыков командования, военнослужащих в ходе выполнения задач по предназначению в любых условиях обстановки и времени суток, а также организации и осуществлении всех видов обеспечения, — отметили в Минобороны.

Ранее, как писал NEWS.ru, проверки боеготовности начались в российской армии после соответствующего распоряжения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Руководитель ведомства потребовал обеспечения высокого качества контрольных занятий и безопасности во время передвижения эшелонов со спецтехникой.

По информации министерства, в апреле ВС РФ проведут 4048 мероприятий различного масштаба. Из них 812 — двусторонние, 101 пройдёт на полигоне, 520 — на объектах учебно-материальной базы. Тренировки состоятся во всех видах и родах войск, на территории всех военных округов, в том числе на Крайнем Севере, Камчатке и Курильских островах.

В настоящее время плановую контрольную проверку боеспособности сил также проводит Черноморский флот России у берегов Крыма и Краснодарского края.