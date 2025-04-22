Минобороны РФ потребовало 13 млрд рублей от производителя радиоэлектроники Минобороны РФ требует около 13 млрд рублей от производителя «Импульс»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ просит взыскать около 13 млрд рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПО „Импульс“», что следует из материалов дела. Арбитражному суду Москвы предстоит решить вопрос о принятии искового заявления к производству, передает ТАСС.

Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО «Научно-производственное объединение „Импульс“» на сумму 13 млрд 005 млн 256 рублей поступило, — сказано в документе.

Ранее Министерство обороны России инициировало судебный процесс против компании «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“». Ведомство требует взыскивания неустойки в размере более 11,5 миллиона рублей. По данным арбитражного суда города Москвы, исковое заявление было зарегистрировано, заседание назначено на 13 мая.

Кроме того, ведомство подало более 20 исковых заявлений в Арбитражный суд Москвы к крупным строительным подрядчикам. Сумма требований превышает 31,1 млрд рублей. В частности, к ФГУП «Главное управление специального строительства» предъявлено 13 исков на сумму свыше 13,6 млрд рублей. В двух исках к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» заявлены требования на более чем 5,3 млрд рублей, с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» МО просит взыскать более 10,9 млрд рублей.