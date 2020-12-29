Минобороны РФ подвело итоги осеннего призыва

https://static.news.ru/photo/4ce742c0-4b4a-11eb-a49f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Осенний призыв в 2020 году завершён, мероприятия прошли по плану. На срочную службу в ВС РФ отправились 128 тысяч новобранцев, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ 31 декабря 2020 года. В ведомстве отметили, что кампания проходила в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Вспышка недуга потребовала беспрецедентных мер по недопущению распространения болезни в армии.

Работа призывных комиссий началась 1 октября, соблюдались все необходимые меры безопасности. В первую очередь, вызывали граждан, которые могли гарантированно отправится служить. Региональные военкоматы обеспечили средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, также создали необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов, передаёт РИА Новости.

Перед отправкой в части, молодые люди сдавали анализы на COVID-19. Им выдавали комплект повседневной формой одежды, банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры с антисептиками для рук.

Накануне «Вертолёты России» и Минобороны подписали акты приёма-передачи в армию двух первых серийных боевых машин модернизированного проекта Ми-28НМ. Улучшенная версия «Ночного охотника» теперь должна пройти испытания в 929-м Государственном лётно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытания новейшего российского транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН прошли успешно. В результате военная техника подтвердила свой статус летающей боевой машины десанта (БМД). В рамках испытаний опытный образец выполнил стрельбу управляемыми ракетами по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника.