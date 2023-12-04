Минобороны изменит требования к здоровью призывников: кого заберут в армию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство обороны России хочет изменить требования к состоянию здоровья призывников и контрактников. Согласно проекту, список заболеваний, которые не оказывают «существенного влияния» на способность служить в армии, будет пересмотрен. Предполагается, что постановление вступит в силу в декабре 2024 года. NEWS.ru обсудил инициативу Минобороны с депутатами, военными экспертами и юристами.

Что известно об инициативе Минобороны РФ

Военное ведомство предложило изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Проект появился 28 ноября на федеральном портале проектов нормативно правовых актов, его обсуждение продлится до 12 декабря.

Минобороны предлагает внести изменения в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Согласно документу, военкоматы присваивают ту или иную категорию годности к военной службе после медицинского осмотра призывника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что об инициативе Минобороны говорят в Госдуме

Как сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, парламентарии пока не получили такой документ от Минобороны. Он считает необходимым усовершенствовать медицинское освидетельствование призывников и других граждан.

«Нужно возвращаться к медицинскому освидетельствованию с самого раннего возраста, когда человек еще не призывник, и принимать экстренные меры, чтобы поправить здоровье нашей молодежи. В СССР медосмотры проводили с 14 лет. Если у подростка были какие-то отклонения, то быстро, пока болезнь не стала запущенной, его лечили, поэтому в советское время годными к военной службы были 99 из 100 человек», — заявил Соболев.

Парламентарий считает, что для реализации этой инициативы «нужно восстанавливать систему здравоохранения, здорового питания, спортивных занятий, чтобы, если необходимо, человек мог встать в строй и достойно выполнять свои воинские обязанности».

По словам Соболева, к добровольцам, которых отправляют в зону СВО, «предъявляются менее жесткие требования по состоянию здоровья», чем к призывникам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хочет ли Минобороны РФ поменять критерии годности

Военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru предположил, что в будущем планируется призвать в армию тех, кто ранее имел право на отсрочку. По его мнению, поскольку детали проекта неизвестны, сложно говорить об изменениях порядка определения годности.

«Требования к призывникам планируют ослабить. Там (в предложении Минобороны. — NEWS.ru) так и было сказано. Условно говоря, если раньше не призывали человека со зрением минус четыре, то теперь, наверное, будут», — высказал мнение Литовкин.

Собеседник NEWS.ru предположил, почему планируется внести изменения в «Положение о военно-врачебной экспертизе».

«Во-первых, это связано с нехваткой призывного контингента. Во-вторых, сегодня призывники не участвуют в специальной военной операции. В-третьих, служба в армии сегодня намного легче, чем несколько лет назад, нагрузки не такие большие. Поэтому, видимо, посчитали возможным расширить призыв», — считает Литовкин.

Как может измениться работа военно-врачебных комиссий

Юрист Михаил Салкин предположил, что в России появятся специализированные центры, где сразу будут проводить все необходимые дополнительные обследования призывников и контрактников. По его мнению, такой порядок будет отличаться от нынешнего.

«Это сократит время проведения медицинской комиссии и исключит, по моему мнению, возможность призывника и мобилизованного оспорить результаты такого осмотра», — предположил Салкин в беседе с NEWS.ru.

Адвокат Александр Передрук считает, что будет введен упрощенный порядок освидетельствования.

«Сейчас медицинское освидетельствование по закону проводится для всех одинаково, возможно, будут предлагаться изменения для упрощенного порядка в тех случаях, когда уже на первый взгляд очевидно, что нет заболеваний, которые бы влияли на возможность проходить службу по состоянию здоровья», — поделился мнением юрист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда власти начали обсуждать сокращение прав на отсрочку по здоровью

В сентябре 2022 года сенатор Ольга Ковитиди предлагала обновить критерии годности, исключив из них ряд заболеваний, дающих право на отсрочку от призыва. Она напомнила, что сейчас от призыва и военных сборов освобождаются, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней. По ее мнению, это неоправданно.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей», — отметила Ковитиди на следующий день после объявления частичной мобилизации в РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов утверждал, что действующие критерии годности созданы для эффективного прохождения военной службы. По его мнению, эти правила защищают солдат от «превращения в пушечное мясо». Комментируя позицию Ольги Ковитиди, парламентарий добавил, что в публичном поле могут обсуждаться любые инициативы, однако окончательное решение принимает специальная комиссия Минздрава и Минобороны, поскольку критерии годности определены не законом, а совместными нормативно-правовыми актами ведомств.

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