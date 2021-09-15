Минобороны предъявило многомиллионный иск к авиахолдингу «Сухой»

Минобороны России направило в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ПАО «Компания «Сухой» около 343 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению ещё не принят. Основания требований Минобороны к крупнейшему российскому авиахолдингу пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в международный розыск объявлен бывший глава АО «Гражданские самолёты Сухого» Александр Рубцов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам следствия, Рубцов, будучи руководителем лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко», сдал ей на обслуживание около 15 автомобилей премиум-класса, которые принадлежат ему и его родственникам. За семь с половиной лет стоимость обслуживания машин составила в общей сложности примерно 18 млн рублей. Однако, когда пришло время заплатить за услуги, Рубцов уехал в Латвию на лечение. Адвокаты уверяют, что он не скрывается от следствия.