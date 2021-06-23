Минобороны показало видео с британским эсминцем в Чёрном море

Министерство обороны России опубликовало видеозапись с британским эсминцем Defender, который вошёл в Чёрное море. Кадры сняты с беспилотника.

В ролике видно, как судно двигается по воде. Кроме того, на видео попали российские истребитель Су-30СМ и бомбардировщик Су-24М.

При этом выстрелы на запись не попали.

23 июня в Минобороны заявили, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По версии ведомства, корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

При этом в британском Минобороны заявили, что судно прошло через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Кроме того, военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море.

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