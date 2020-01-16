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Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения от фашистов столицы Польши Варшавы. Материалы взяты из фондов Центрального архива военного ведомства.

Публикация уникальных документов направлена на защиту исторической правды, говорится в сообщении ведомства, размещённом на его сайте.

Среди представленных материалов находятся фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта о взломе немецко-фашистской обороны, подборка документов о Варшавском восстании 1944 года и зверствах фашистов в Польше. В раздел вошли и данные о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ рассекретило архивные документы, связанные с Курской битвой. Уникальные материалы опубликованы по случаю 75-й годовщины с момента окончания одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Среди документов, на которые был наложен гриф «особой важности», оказалась директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова.