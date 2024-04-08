Минобороны показало работу противотанкистов от первого лица МО показало видео стрельбы противотанкистов «Востока» от первого лица

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео стрельбы противотанкистов группировки войск «Восток» из Бурятии. На кадрах, снятых от первого лица, военнослужащие наносят удар по противнику из ПТУР.

Как сообщили в ведомстве, таким образом солдаты уничтожают бронированную технику и блиндажи ВСУ на позициях под Угледаром. По словам командира противотанкового взвода с позывным Старый, сначала группа выдвигается в назначенное место, создает маскировку, а затем ожидает колонну ВСУ для нанесения удара. Отмечается, что бойцы противотанковых подразделений наносят существенный урон противнику.

Внезапными и точными атакующими действиями из засад они наносят противнику существенный урон, оказывая поддержку действиям штурмовых подразделений, — сказано в сообщении.

Командир отметил, что благодаря действиям противотанкистов прожигается любая бронетехника. После удара она загорается и в конечном счете взрывается. По данным МО, на счету «Востока» сотни пораженных бронированных целей ВСУ.

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