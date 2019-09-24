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Минобороны РФ опубликовало кадры первого запуска крылатой ракеты «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч» в Японском море. Видео появилось на YouTube оборонного ведомства.

Запущенная с борта Х-35 поразила дрейфующую мишень на расстоянии свыше 50 км. «Смерч» сопровождали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.

В Минобороны отметили, что МРК «Смерч» проходит заводские ходовые испытания после модернизации. Его оснастили 76-мм пушкой АК-176МА и 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артустановкой АК-630.

Ранее News.ru писал, что китайские СМИ назвали зенитно-ракетные комплексы «Прометей» самым передовым российским оружием. По данным экспертов, С-500 могут сбить любые воздушные цели, включая метеориты.