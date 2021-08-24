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Минобороны подписало новый контракт на поставку ракет «Калибр»

14:35, 24 августа 2021
Минобороны подписало новый контракт на поставку ракет «Калибр» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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В ходе форума «Армия-2021» Минобороны заключило новый контракт на поставку ВМФ крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает РИА Новости.

Подписан контракт на поставку крылатой ракеты большой дальности морского базирования 3М-14, — цитирует агентство представителей ведомства.

В настоящее время ракеты «Калибр» являются одним из самых эффективных средств поражения, которые имеются на вооружении российских кораблей и подводных лодок. Успешное применение этих ракет в Сирии подтвердило их тактико-технические характеристики. Позднее была проведена их модернизация, благодаря которой сократилось время закладки полётного задания.

Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны Алексей Криворучко и гендиректор НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева Александр Смирнов подписали контракт о поставке в войска боевых машин тяжёлой огнемётной системы ТОС-2. Эта система представляет собой развитие идей, реализованных при создании ТОС-1А «Солнцепёк». Она выполнена на базе автомобиля «Урал», что обеспечивает повышенную проходимость, а также отличается от предшественника полностью автоматизированными процессами прицеливания и управления огнём.

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