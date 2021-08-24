Минобороны подписало новый контракт на поставку ракет «Калибр»

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В большинстве случаев вызов скорой помощи к больному с COVID не оправдан. Однако во время пандемии обращение за неотложной помощью стало популярным. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, чаще всего врач, приезжая к заразившемуся коронавирусом «просто даёт таблетку» и на этом оказание экстренной помощи оканчивается. При этом создаётся риск того, что скорая помощь не успеет...